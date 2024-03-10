محافظة الجيزة تدعو سكان بعض الأحياء إلى عدم القلق من الأصوات المرتفعة ليلة الأحد

أخطرت محافظة الجيزة المصرية سكان الهرم وفيصل بأنه من المتوقع صدور أصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء لماكينة حفر مترو الأنفاق وأن الأمر لا يستدعي القلق.

ونوه المركز الإعلامي للمحافظة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، بسماع أصوات مرتفعة الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد نتيجة تفريغ ضغط الهواء بقطاع منطقة مشعل. ودعا إلى عدم القلق حيث يتم اتباع معايير الأمان والسلامة.

فيسبوك

وأشارت المحافظة إلى قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق - الخط الرابع، بأعمال تفريغ ضغط الهواء بشارع الأهرام بالاتجاهين لمسافة 300 متر، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.

وأوضحت أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة 5 ساعات فقط على تكون الأعمال يوم الأحد الموافق 10 مارس، ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.

من جهته، وجه محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل عملهم.

فيسبوك

المصدر: RT