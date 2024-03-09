في حديقة فلوريدا.. كتلة من الثعابين المتزاوجة يزيد عرضها عن مترين تدهش العلماء (صور)

أشار موقع LiveScience إلى أن علماء الأحياء والمختصين في حماية البيئة الأمريكيين اكتشفوا كتلة بعرض 2.1 متر من الثعابين البورمية المتزاوجة في حديقة "إيفرجليدز" الوطنية في فلوريدا.

في ملتقى التزاوج كانت هناك أنثى واحدة بطول 4.2 متر وخمسة ذكور، وبالقرب منها تم العثور على ذكرين آخرين. ووصف الباحثون المشهد بأنه كان مثيرا للدهشة.

وعثر علماء الأحياء بالصدفة على الأفاعي الضخمة التي تتزاوج جماعيا أثناء تعقب الزواحف في محمية إيفرجليدز الطبيعية.

تعتبر الثعابين البورمية من الأنواع الدخيلة التي تم جلبها من الخارج، وهي تهدد النظام البيئي المحلي. ففي فلوريدا، ظهرت الثعابين الضخمة من تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة في منتصف الثمانينيات.

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على مدار العقود الماضية، أهلكت الحيوانات الفتاكة هذه أعدادا كبيرة من الحيوانات المحلية، من بينها ثديات وطيور، ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة للحياة البرية.

الثعابين البورمية قوية بما يكفي لاصطياد وأكل الغزلان ذات الذيل الأبيض التي يصل وزنها إلى 150 كلغم.

وأشار الخبراء إلى أن عدد الثعابين في الحديقة الوطنية يواصل النمو. ففي يوم واحد، تمكن الفريق من اصطياد 11 ثعبانا، يزيد وزنها الإجمالي عن 227 كلغم، وهذا يعد رقما قياسيا بالمقارنة مع حملات تعقب سابقة.

المصدر: غازيتا