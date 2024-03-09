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لم تيأس.. فتاة صغيرة تصر على تقبيل الحجر الأسود بعد محاولات لم تكلل بالنجاح (فيديو)

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لم تيأس.. فتاة صغيرة تصر على تقبيل الحجر الأسود بعد محاولات لم تكلل بالنجاح (فيديو)
Globallookpress
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثق فتاة صغيرة حاولت مرارا وتكرارا الوصول إلى الحجر الأسود رغم منعها من قبل الأمن الذي يقوم بحراسة الكعبة.

ووثق المقطع فتاة صغيرة نجحت في الوصول إلى الحجر الأسود وتقبيله بعد محاولتين لم تكللا بالنجاح حيث منعها الأمن من الاقتراب منه.

إلا أن الفتاة وبإصرارها نجحت في تحقيق ما سعت إليه حيث قام أحد رجال الأمن باصطحابها إلى الحجر الأسود وقبلته ثم عادت بعده إلى والدها الذي كان يراقبها ويشجعها على المحاولة للوصول إلى غايتها.

ولقي المقطع رواجا كبيرا حيث أبدى المدونون إعجابهم بإصرار الفتاة لنيل مبتغاها وتحقيق هدفها.

المصدر: RT

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