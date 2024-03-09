الهند.. تصرف غريب من راكب دراجة نارية أوقفه شرطي مرور لمخالفته (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تصرف غريبة وطريفة لراكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة عندما أوقفه شرطي في ولاية كيرلا الهندية.

وأظهر المقطع الشرطي وهو يوقف راكب الدراجة النارية لمخالفته السرعة الزائدة وبعدها طلب رخصة القيادة، غير أن الراكب شعر بالعصبية والتوتر وبدأ بعدها برفع الثوب الذي يرتديه، ماسكا هاتفه بيده ويجادل الشرطي، ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض.

شرطي في ولاية كيرلا الهندية شاهد راكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة الزائدة فأوقفه وطلب رخصة القيادة، الراكب شعر بالعصبية والتوتر ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض انتظاراً لحدوث معجزة... لكن دفع المخالفة في النهاية. pic.twitter.com/gJSHS6VI3b — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 8, 2024

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي