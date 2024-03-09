 
مباشر

الهند.. تصرف غريب من راكب دراجة نارية أوقفه شرطي مرور لمخالفته (فيديو)

متفرقات

الهند.. تصرف غريب من راكب دراجة نارية أوقفه شرطي مرور لمخالفته (فيديو)
Globallookpress
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4lv

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تصرف غريبة وطريفة لراكب دراجة نارية مخالف بسبب السرعة عندما أوقفه شرطي في ولاية كيرلا الهندية.

وأظهر المقطع الشرطي وهو يوقف راكب الدراجة النارية لمخالفته السرعة الزائدة وبعدها طلب رخصة القيادة، غير أن الراكب شعر بالعصبية والتوتر وبدأ بعدها برفع الثوب الذي يرتديه، ماسكا هاتفه بيده ويجادل الشرطي، ثم قرأ "سورة الزلزلة" ونفث على الأرض.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا