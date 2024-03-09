العراق.. حريق يلتهم مخزنا لمواد البناء في أربيل (فيديو)

اندلع حريق صباح اليوم السبت في مخزن للديكورات ومعدات البناء قرب المنطقة الصناعية الشمالية في أربيل بالعراق، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد عمود كبير للدخان أمكن رؤيته من مسافات بعيدة .

وكشف صاحب المخزن لشبكة "رووداو" أنه تعرض لـ"خسائر تبلغ 10 ملايين دولار" جراء الحريق.

فيديو.. حريق كبير قرب المنطقة الصناعية في مدينة أربيل pic.twitter.com/8B4eMceC82 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 9, 2024

وأوضحت الشبكة أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية وتعمل فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه، ولم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن سبب الحريق، لكن صاحب المخزن عزاه إلى "تماس كهربائي".

المصدر: شبكة رووداو