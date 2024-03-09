 
مباشر

العراق.. حريق يلتهم مخزنا لمواد البناء في أربيل (فيديو)

متفرقات

العراق.. حريق يلتهم مخزنا لمواد البناء في أربيل (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4jw

اندلع حريق صباح اليوم السبت في مخزن للديكورات ومعدات البناء قرب المنطقة الصناعية الشمالية في أربيل بالعراق، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد عمود كبير للدخان أمكن رؤيته من مسافات بعيدة .

وكشف صاحب المخزن لشبكة "رووداو" أنه تعرض لـ"خسائر تبلغ 10 ملايين دولار" جراء الحريق.

وأوضحت الشبكة أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية وتعمل فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه، ولم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن سبب الحريق، لكن صاحب المخزن عزاه إلى "تماس كهربائي".

المصدر: شبكة رووداو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا