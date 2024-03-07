نجل الزعيم السوداني البرهان يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في أنقرة وحالته خطيرة

أفادت صحيفة Sabah التركية بأن محمد فتح البرهان الرحمن نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في أنقرة.

ووقع حادث نجل البرهان في شارع كيراز مقابل جامعة أتيليم الخاصة في العاصمة التركية. حين كان يقود دراجته النارية، ولم يتم الإبلاغ عن ملابسات أخرى للحادث.

ويتلقى الرحمن الرعاية الطبية في عيادة المدينة في بيلكنت.

المصدر: غازيتا. رو