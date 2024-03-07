"عائلة سبع نجوم".. تصميم منزل سعودي يثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي (صورة + فيديو)
RT
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصميما غريبا وغير معتاد لمنزل كتب عليه "عائلة سبع نجوم".
ويظهر في مقطع الفيديو منزل بواجهة مميزة تمتزج بها عدة ألوان كتب على جداره عبارة "عائلة سبع نجوم".
ويوثق الفيديو شكل المنزل ويظهر خلاله عدة غرف أولها غرفة دانة وتمتاز بجدرانها ذات اللون البنفسجي ومرسوم عليها حقيبة سفر وطائرة.
وصور الفيديو أيضا واجهة المنزل المقسمة حسب غرف أصحابها وكتب عليها أسماء نور حامد، وعبد الله، وأحمد.
بالصدفة المحضة واجهني هذا المنزل البديع— حسّان (@abukhalil_31) August 5, 2022
عائلة سبعة نجوم 🤩 #المدينه_المنورهpic.twitter.com/1MoPvGqaJC
المصدر: RT