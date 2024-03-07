الجمارك الجزائرية تحبط تهريب مبلغ مالي داخل كتاب قرآن (فيديو)

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي محاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف يورو داخل نسخة من القرآن الكريم.

ويظهر تسجيل مصور لحظة عثور موظفة في الجمارك على المبلغ المالي موزعا بشكل محكم داخل المصحف الشريف، ومصادرته.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر أغلب المعلقين استخدام المصحف الشريف لتهريب الأموال.

وشهدت السنة المنصرمة إحباط العديد من عمليات التهريب في مطارات البلاد، كان أبرزها حجز أكثر من 1.2 مليون يورو خلال ثلاثة أيام في شهر مايو.

المصدر: RT