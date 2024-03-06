"حب مثلي من اللقاء الأول".. قصة زواج حلاق تركي من امرأة بريطانية متحولة جنسيا (فيديو)

في قصة حب سريعة، تزوجت امرأة من رجل التقت به أثناء إجازتها في تركيا عبر استخدام تطبيق إلكتوني للتعرف خاص بالمثليين، على الرغم من اضطرارها إلى استخدام خدمة الترجمة من غوغل للتحدث.

شين هاردينغ (28 عاما) وهي متحولة جنسيا، من ديفون الإنجليزية، كانت في تركيا مع أختها أثناء خضوعها لعملية جراحية، وقامت بتنزيل التطبيق على أمل مقابلة شخص صديق لمجتمع المثليين لاصطحابها في جولة حول إسطنبول، في حين كانت الرسالة الأولى التي تلقتها من ميرت إسريم (29 عاما) من إسطنبول، الذي قال إنه يرغب في مقابلة شين واصطحابها في جولة حول المدينة، لكنه لم يكن يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ولم تكن شين تستطيع التحدث باللغة التركية، لذلك أمضيا الأسبوع بأكمله في التواصل عبر خدمة الترجمة من "غوغل".

وبعد قصة حب "عاصفة" استمرت أسبوعا، أصبح الثنائي مفتونين، وقضوا عاما يسافران ذهابا وإيابا بين بريطانيا وتركيا.

وتزوجا لاحقا ويعيشان الآن معا في ديفون، ويتحدث ميرت اللغة الإنجليزية بطلاقة بعد أن تعلم من شين.

من جهتها، قالت شين: "عندما التقينا بميرت لم يكن يتحدث الإنجليزية مطلقا..كنا نستخدم خدمة الترجمة من غوغل، وشعرت أنني في بيتي معه..تناولنا العشاء وتجولنا حول اسطنبول. في المرة الأولى التي قضينا فيها الليل نتحدث عن الكثير من الأشياء المختلفة..في اليوم الخامس عرفت أنني وقعت في حبه..لقد تناولنا بعض المشروبات في الفندق وقلنا إننا وقعنا في حب بعضنا البعض".

من جانبه، أوضح ميرت، وهو حلاق، قائلا: "سألت شين إذا كانت تريد مقابلتي وأوضحت كيف كانت في تركيا تعتني بشقيقتها..اعتقدت أنها كانت مذهلة، كان لدينا أول خمسة أيام سحرية.. لم أعتقد أبدا أنني سأتزوج..كان يوم زفافنا أفضل يوم على الإطلاق، لا أستطيع أن أصف ما شعرت به. لقد كان يوما ممتعا حقا، لقد كان وقتا رائعا مع جميع عائلتنا وأصدقائنا".

وفي حديثها عن استخدام التطبيق الذي تعرفا على بعضهما البعض من خلاله، علقت شين قائلة: "الرسالة الأولى التي وصلتنا كانت من ميرت..اعتقدت أنه كان وسيما حقا.. كان لديه هذا السحر، لكنه قال إنه كان في جزء آخر من تركيا لقضاء عطلة..بعد ست ساعات أرسل لي رسالة ليسألني عن مكان إقامتي حتى يعرف إلى أين سيأتي..قال إن لديه مفاجأة لي وإنه قطع إجازته".

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وتابعت: "عادة ما أشعر بالتوتر والقلق حقا في المملكة المتحدة عندما أقابل الناس، وأعتقد أنني سأشعر بالخوف عندما أكون في تركيا، لكنني كنت متحمسة جدا للقاء هذا الرجل الساحر"، حيث سار موعدهم الأول بشكل جيد للغاية، وقضى شين وميرت الأيام الخمسة التالية معا.

وأضافت شين أنها علمت أنها وقعت في حب ميرت وجلست معه لتخبره بما شعرت به قبل عودتها إلى المملكة المتحدة، مردفة: "استجمعت شجاعتي لأخبره بما أشعر به..قلت له.."لا أعرف ما هو شعورك ولكني وقعت في حبك"..ابتسم وأمسك بيدي وقال إنه وقع في حبي أيضا".

بكت شين طوال رحلة عودتها إلى الوطن، وبعد تسعة أيام عادت إلى تركيا لتقيم أسبوعين مع عائلة ميرت، موضحة: "لقد وقعت في حبه بجنون..لقد واجهت ما يعنيه أن تكون عائلة تركية".

وعادت شين بعد ذلك إلى المملكة المتحدة حيث أمضت سبعة أسابيع قبل أن تعود لتكون مع ميرت، حيث أنه في 23 سبتمبر 2022، استأجر ميرت يختا خاصا وتقدم لخطبة شين، في حين تزوجا لاحقا في نفس تاريخ اليوم الذي التقيا فيه للمرة الأولى.

المصدر: "ديلي ميل"