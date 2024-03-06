 
مباشر
عاجل
"المقاومة الإسلامية في العراق" و"حزب الله" اللبناني يستهدفان شمال إسرائيل بالطيران المسيّر

سعوديون يستقبلون جورجينا بالبخور (فيديو)

متفرقات

سعوديون يستقبلون جورجينا بالبخور (فيديو)
جورجينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3u8

في أحدث ظهور لها، وثق مقطع فيديو لحظة وصول جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، إلى إحدى الحفلات في العاصمة الرياض.

وظهرت جورجينا وهي ترتدي عباءة سوداء مفتوحة وكانت تنزل من سيارتها بينما يقف حولها عدد من الحراس، خلال حفل أقامته شركة لافيرن السعودية للعطورات.

واستقبلت مجموعة من العاملات جورجينا، وكانت إحداهن تحمل البخور والأخرى تقف بدلة القهوة، فقامت جورجينا بتبخير نفسها وأخذ كأس من القهوة ثم دخلت بعد ترحيبها بالواقفين.

وفي وقت سابق، قامت عارضة الأزياء الأرجنتينية بالترويج لعطر لافيرن الجديد الذي يحمل اسم "Blue Laverne"، باعتبارها الوجه الإعلاني للشركة الرائدة في عالم البخور والعطور.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا