سعوديون يستقبلون جورجينا بالبخور (فيديو)

في أحدث ظهور لها، وثق مقطع فيديو لحظة وصول جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، إلى إحدى الحفلات في العاصمة الرياض.

وظهرت جورجينا وهي ترتدي عباءة سوداء مفتوحة وكانت تنزل من سيارتها بينما يقف حولها عدد من الحراس، خلال حفل أقامته شركة لافيرن السعودية للعطورات.

فوز الفهد تتأكد اذا جنبها جورجينا و أميرة محمد تصور مع شنطتها يعني شوفوني أشتري شنط براند ، اللي فعلاً مبينه عليها النعمة والثراء والعين المليانة الأميرة أضواء ال سعود ✨ ماشاءالله كيف ثابته وواثقه بنفسها حقيقي أميرة ♥️🇸🇦. pic.twitter.com/PuXLkrzSlF — شدن الصحفية 📃🇸🇦 (@4shdn) March 6, 2024

واستقبلت مجموعة من العاملات جورجينا، وكانت إحداهن تحمل البخور والأخرى تقف بدلة القهوة، فقامت جورجينا بتبخير نفسها وأخذ كأس من القهوة ثم دخلت بعد ترحيبها بالواقفين.

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صحیح دائماً انتقد ستايل #جورجينا

و سطحية محتواها بس أمس في

ايڤنت " لافيرن " كانت جداً مرتبه وراقية

طلتها ومحترمه المكان .. بلبسها وبتعاملها

مع الفاشنيستات العرب ...

اللبس المحتشم عليها دائماً يحلي جسمها .

و المجوهرات بسيطة وراقيه و الشنطة

جميله جداً 👌🏻 فقط الشعر كان… pic.twitter.com/yFExY1sSxb — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) March 6, 2024

وفي وقت سابق، قامت عارضة الأزياء الأرجنتينية بالترويج لعطر لافيرن الجديد الذي يحمل اسم "Blue Laverne"، باعتبارها الوجه الإعلاني للشركة الرائدة في عالم البخور والعطور.

المصدر: RT