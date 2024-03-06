السفير الياباني لدى العراق ينشر صورة من زيارته لمرقد الإمام علي ويثير تفاعلا (صورة)
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شارك السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، صورة من زيارته لمرقد الإمام علي في محافظة النجف الأشرف، ما أثار تفاعلا.
وفي حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر السفير فوتوشي ماتسوموتو الصورة معلقا عليها بالقول: "رجعت لضريح الإمام علي بعد زيارتي الأخيرة قبل عام.. أني وزميلي تلقينا بركات الله مرة ثانية".
هنيئاً لك.— زينب ربيع (@RabeeZainab) March 4, 2024
وتفاعل نشطاء في منصة "إكس" مع صورة السفير، حيث علق أحدهم قائلا: "زيارة مقبولة سعادة السفير"، وأضاف آخر: "هنيئا لك".
المصدر: RT