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طائر يصطدم بجناح طائرة تابعة للخطوط السعودية (فيديو + صور)

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طائر يصطدم بجناح طائرة تابعة للخطوط السعودية (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
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أظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاحتماعي آثار اصطدام طائر بجناح طائرة تابعة للخطوط السعودية، قبيل هبوطها في مطار هيثرو بلندن.

وأظهرت الصور آثار اصطدام الطائر بجناح الطائرة، حيث أحدث فجوة كبيرة في الجناح.

وأكد متداولو الصور أنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأي أذى، حيث أشادوا بتصرف كابتن الطائرة، مؤكدين أنه تصرف باحترافية وحكمة لضمان سلامة الركاب.

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المصدر: RT

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