طائر يصطدم بجناح طائرة تابعة للخطوط السعودية (فيديو + صور)

أظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاحتماعي آثار اصطدام طائر بجناح طائرة تابعة للخطوط السعودية، قبيل هبوطها في مطار هيثرو بلندن.

وأظهرت الصور آثار اصطدام الطائر بجناح الطائرة، حيث أحدث فجوة كبيرة في الجناح.

وأكد متداولو الصور أنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأي أذى، حيث أشادوا بتصرف كابتن الطائرة، مؤكدين أنه تصرف باحترافية وحكمة لضمان سلامة الركاب.

اصطدام طائر بجسم طائرة #الخطوط_السعودية قُبيل هبوطها في مطار هيثرو بلندن، وبعد وصولها وأثناء تواجدها في المطار تم تقييم الحالة فنياً، وتقرر استبدال الجزء المتضرر بقطع جديدة.



هذا وتعد مثل هذه الظروف من طبيعة تشغيل الرحلات، وطياري "السعودية" بعد حفظ الله مدربين ومؤهلين للتعامل مع… pic.twitter.com/ZnnVEvoL9o — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) March 5, 2024

طائر يصطدم بجناح طائرة لـ #الخطوط_السعودية بعد إقلاعها من #مطار_هيثرو ويحدث فجوة كبيرة في الجناح

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. pic.twitter.com/Ubg2P3V44x — مشاهير نيوز (@mashaheerkwt) March 5, 2024

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المصدر: RT