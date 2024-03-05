ابنة فنان عالمي شهير تروج لأغنيتها الجديدة بصورة شبه عارية (صورة)

روجت ابنة النجم العالمي ويل سميث البالغة من العمر 23 عاما، والتي تصدر الموسيقى تحت اسم "ويلو"، لأغنيتها المنفردة الجديدة بصورة شبه عارية على مواقع التواصل.

في الغلاف باللونين الأبيض والأسود الذي التقطته المصورة سالومي جوميس تريزيسي، تظهر ويلو وهي تلف ذراعيها حول صدرها العاري، وتضع يدها الموشومة على كتفيها، ترويجا لأغنيتها الجديدة "Symptom Of Life" (أعراض الحياة).

وكتبت معلقة: "أغنيتي المنفردة الجديدة "أعراض الحياة" ستصدر الأسبوع المقبل بتاريخ 12 مارس !! احفظوه مسبقا الآن !! الرابط في السيرة الذاتية".

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وانطلقت سميث إلى الساحة الموسيقية في عام 2010 بأغنيتها المحببة "Whip My Hair". وفي عام 2022، أصدرت ألبومها الخامس، وهو ألبوم "بوب-بانك" بعنوان "آلية التكيف"، كما تعاونت مع فنانين مثل ترافيس باركر وماشين غان كيلي وكاميلا كابيلو وكيد كودي.

المصدر: RT + "نيويورك بوست"