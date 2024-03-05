بعد خضوعها لتصغير نهديها.. شابة بريطانية تلاحظ نموهما بشكل غير متوقع مجددا (فيديو)

خضعت مدربة اليوغا البريطانية إيكو إليوت لعملية جراحية لتصغير نهديها لكنها اكتشفت في وقت لاحق نموهما بشكل غير متوقع خلال سنوات، مما دفعها لتصغيرهما ثانية.

وذكرت إليوت، البالغة من العمر الآن 28 عاما، أنها خضعت لعملية جراحية للمرة الأولى عندما كان عمرها 21 عاما، لكن صدرها استمر بالنمو.

وقررت إليوت مشاركة قصتها الشخصية من أجل تسليط الضوء على مدى فائدة جراحة تصغير الثدي، رغم خوفها من أن ينمو مرة أخرى، ورجح الأطباء احتمال أن تكون حالتها بمثابة شذوذ طبي.

وشرحت إليوت أنها خلال طفولتها كانت دائما مختلفة جسديا عن الفتيات الأخريات في المدرسة، حيث تعرضت للتنمر بسبب حجم صدرها، وفي مرحلة المراهقة بدأت تتلقى الكثير من التعليقات الجنسية وحظيت باهتمام كبير من الرجال الأكبر سنا أيضا.

وهذا ما دفعها لمحاولة إنقاص وزنها على أمل أن يؤدي ذلك إلى تصغير حجم صدرها، لكنها لم تحصل على أي نتيجة، كما أنها كانت تعاني من آلام في ظهرها وأكتافها.

وقالت إليوت إن العملية استغرقت 6 ساعات وكان التعافي صعبا، كما كان هناك الكثير من الضمادات ولم تتمكن من رفع ذراعها لأسابيع.

وعندما بلغت إليوت الرابعة والعشرين من عمرها، لاحظت نمو حجم صدرها مرة أخرى، وعاد الصداع وآلام المفاصل، وقامت بعمليتها الثانية العام الماضي.

المصدر: ديلي ميل