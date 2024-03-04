لحظات مروعة.. صخرة عملاقة تسحق شاحنة برمشة عين (فيديو)

تسبب انهيار صخري في سان ماتيو دي هوانشور، مقاطعة هواروشيري، في بيرو، بخسائر مادية جسيمة.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي، وهو شريان حيوي لوسائل النقل في المنطقة، حيث بدأت الصخور الضخمة بالتدحرج باتجاههم بقوة، حتى أن إحداها سحقت شاحنة عملاقة بالكامل في رمشة عين.

In Peru, trucks were caught in a landslide: giant boulders literally crushed several cars and made huge craters in the asphalt.



"Destination" in real life 😱 pic.twitter.com/P4iktkjKBE — Tay Keith 🇷🇺 (@Germaarig) March 4, 2024

وتشير التقارير الأولية إلى أن شاحنتين تحملتا العبء الأكبر من الانهيار الصخري، فيما سويت إحداهما بالأرض بالكامل. ومن حسن الحظ لم تسجل أي وفيات.

وشهدت المنطقة، المعروفة بتضاريسها الوعرة، نصيبها العادل هذا العام من الانهيارات الأرضية، خاصة خلال موسم الأمطار. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الأساسي لسقوط الصخور، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

المصدر: "BNN Breaking"