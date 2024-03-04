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بسبب "نكتة عن شهر العسل".. نجمة باكستانية تنهال بالصفعات على مذيع على الهواء مباشرة (فيديو)

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بسبب
فنانة باكستانية تعتدي على مذيع
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انهالت الفنانة الباكستانية الشهيرة شازيا منجور بالصفعات على مذيع استضافها في البرنامج الجماهيري الباكستاني Public Demand.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المغنية وهي "تكيل الصفعات" لمقدم البرنامج، بسبب طرحه سؤالا أغضبها.

فخلال اللقاء طرح المذيع عليها "نكتة عن شهر العسل"، قاصدا مضايقتها على مايبدو بخصوص موضوع سابق الأمر الذي لم يرق لها.

فنهضت المغنية من مكانها وبدأت في دفعه قبل أن تضربه، بينما حاول عدد من المتواجدين التدخل للفصل بينهما دون جدوى.

المصدر: RT

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