كان "برأسين" وأصبح بواحد عقب تدخل الأطباء.. استئصال ورم ضخم من رأس رجل هندي (صور)

تمكن الأطباء من استئصال ورم بحجم الشمام كان يبرز من مؤخرة رأس رجل هندي ويعاني منه منذ 15 عاما، ما جعله يبدو وكأنه "برأسين".

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وأخبر الرجل البالغ من العمر 39 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، الأطباءَ أن نمو الورم بدأ ككتلة صغيرة باتجاه الجزء الخلفي من رقبته عندما كان عمره 24 عاما.

ومع ذلك، فقد نما ببطء مع مرور الوقت، وتضخم إلى 20 × 15 سم، أي ما يقرب من حجم رأسه.

وأخيرا، طلب المساعدة الطبية بعد سنوات من العيش مع آلام الرقبة المستمرة، وخدر اليدين، وصعوبة المشي، والأرق، كما أثر ذلك على صحته العقلية.

ورجح الأطباء أن تكون الكتلة ورما متوسطيا ينمو من الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظم، في حين أن هذه الخلايا ضرورية لإصلاح أنسجة الهيكل العظمي مثل العظام والغضاريف.

من غير الواضح ما إذا كان ورم الرجل سرطانيا، على الرغم من أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة.

وقد كان ورم الرجل كبيرا جدا لدرجة أنه بدأ في تدمير الطبقة الخارجية لجمجمته وراح يتسرب إلى الطبقة الداخلية، وقد ألحق الضرر بحوالي أربعة سنتيمترات من العظم القذالي، وهو عظم صغير مسطح في الجزء الخلفي من الدماغ، ويدعم هذا العظم عضلات الرقبة ويتصل بمناطق العمود الفقري التي تسمح لك بالإيماء وهز الرأس.

@JAM PRESS / RARE SHOT NEWS

هذا وثبت أن إزالة الورم صعبة حتى بالنسبة للجراح الرئيسي الدكتور دينيش دوت شارما وفريقه، حيث أن استئصاله يتطلب التنقل في الأوعية الدموية القريبة في الرقبة والدماغ، إذ إن خطوة واحدة خاطئة كان من الممكن أن تكون قاتلة.

ومع ذلك، تمكن الأطباء من إزالة الورم بأكمله، وقال الفريق الطبي إن المريض قد تعافى تماما.

@JAM PRESS / RARE SHOT NEWS

المصدر: "دايلي ميل"