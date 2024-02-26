شرطة غرينادا: الزوجان الأمريكيان اللذان اختطف يختهما ربما قتلا وألقيا في البحر

أعلنت شرطة غرينادا يوم الاثنين أن الزوجين الأمريكيين المسنين اللذين اختطف قاربهما من قبل ثلاثة سجناء هاربين الأسبوع الماضي ربما قُتلا وأُلقيت جثتاهما في البحر الكاريبي.

قال دون ماكنزي مفوض الشرطة في دولة غرينادا، في مؤتمر صحفي، إن السجناء الثلاثة فروا في 18 فبراير من مركز شرطة ساوث سانت جورج، وخطفوا القارب الذي يحمل اسم "سمبليستي" يوم الاثنين وتوجهوا إلى سان فنسنت وجزر غرينادين حيث ألقي القبض عليهم يوم الأربعاء.

وأضاف: "تشير المعلومات إلى أنه أثناء السفر بين غرينادا وسان فنسنت، تخلصوا من الركاب".

وأشار إلى أنه لا يملك الكثير لمشاركته مع الجمهور فيما يتعلق بالقضية لأن التحقيق مستمر، ولأن سلطات غرينادا لا تملك بعد الكثير من المعلومات.

وتابع: "المعلومات التي أملكها محدودة ويمكن اعتبارها غير مباشرة، حيث أجريت مناقشات محدودة للغاية بشأن تفاصيل التحقيق مع شرطة سان فينسنت".

لم يتسن الاتصال بشرطة سانت فنسنت على الفور للتعليق.

وقالت جمعية داوغ سيلنغ غير الربحية إن هندري وبراندل كانا "ملاحين مخضرمين" وعضوين قدامى في الجمعية، ووصفتهما بـ "ذوي القلوب الدافئة ويمتلكان قدرات كبيرة".

وأشارت إلى أن الزوجين أبحرا باليخت في رالي الكاريبي العام الماضي من هامبتون بولاية فيرجينيا إلى أنتيغوا، وكانا يقضيان رحلة الشتاء في شرق البحر الكاريبي.

ولم يرد ابن هندري وبراندل على الفور على طلب التعليق.

يعد هذا الإعلان بمثابة ضربة موجعة لكل الأفراد الذين شاركوا في البحث عن رالف هندري وكاثي براندل وكانوا يأملون أن يعثروا عليهما وهما على قيد الحياة.

المصدر: أ ب