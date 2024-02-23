راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها (صور + فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية كانت متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن للهبوط اضطراريا بعد أن لاحظ أحد الركاب أن جناح الطائرة يوشك على الانفصال عن هيكل الطائرة.

وهبطت بسلام رحلة "يونايتد إيرلاينز" UA354 بعد تعرض الطائرة لأضرار في أحد جناحيها.

وهي من طراز بوينغ 757-200 المسجلة تحت رقم N57111 وعلى متنها 165 راكبا، في مطار دنفر الدولي.

وقال أحد المسافرين على متن الرحلة في مقطع فيديو شاركته زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن على وشك الهبوط في دنفر مع تفكك جناح الطائرة.. لا أستطيع الانتظار حتى تنتهي هذه الرحلة".

ولم يتم الكشف عن سبب تلف الجناح، وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.

United Airlines Boeing 757-200 (N57111, built 1994) safely diverted to Denver(KDEN) after the right inner slat partially disintegrated during cruiseflight at 31000 ft. None of the 165 occupants aboard flight #UA354 from San Francisco to Boston was hurt.https://t.co/u9rpkgQZQSpic.twitter.com/yLDzz9iXEY — JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2024

United Airlines flight #UA354, a Boeing 757-224, diverted to Denver International Airport, Colorado, USA, after pieces from the inner leading edge slat of the right-hand wing had broken off.pic.twitter.com/gt33YPKNii — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) February 20, 2024

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من الركاب بعد انفجار لوحة باب طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا الشهر الماضي، والذي يُعزا إلى فقدان البراغي.

المصدر: وسائل إعلام