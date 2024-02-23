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راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها (صور + فيديو)

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راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها (صور + فيديو)
Globallookpress
راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية كانت متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن للهبوط اضطراريا بعد أن لاحظ أحد الركاب أن جناح الطائرة يوشك على الانفصال عن هيكل الطائرة.

وهبطت بسلام رحلة "يونايتد إيرلاينز" UA354  بعد تعرض الطائرة لأضرار في أحد جناحيها.

وهي من طراز بوينغ 757-200 المسجلة تحت رقم N57111 وعلى متنها 165 راكبا، في مطار دنفر الدولي.

وقال أحد المسافرين على متن الرحلة في مقطع فيديو شاركته زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن على وشك الهبوط في دنفر مع تفكك جناح الطائرة.. لا أستطيع الانتظار حتى تنتهي هذه الرحلة".

ولم يتم الكشف عن سبب تلف الجناح، وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من الركاب بعد انفجار لوحة باب طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا الشهر الماضي، والذي يُعزا إلى فقدان البراغي.

راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها (صور + فيديو)
راكب ينقذ طائرة من كارثة بعد تعرضها لأضرار في أحد جناحيها (صور + فيديو)

المصدر: وسائل إعلام

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