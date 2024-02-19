السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عن رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المركز صورتين للقط، معلقا عليها بالقول: "القط الرملي.. أيقونة أخرى للحياة الفطرية ترصد لأول مرة في محمية الوعول".

وأردف: "ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية".

twitter.com @NCW_center

twitter.com @NCW_center

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المصدر: RT