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السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)

متفرقات

السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عن رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المركز صورتين للقط، معلقا عليها بالقول: "القط الرملي.. أيقونة أخرى للحياة الفطرية ترصد لأول مرة في محمية الوعول".

وأردف: "ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية".

السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)
twitter.com @NCW_center
السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)
twitter.com @NCW_center
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المصدر: RT

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