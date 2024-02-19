السعودية.. رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة (صور)
Gettyimages.ru
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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عن رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة.
وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المركز صورتين للقط، معلقا عليها بالقول: "القط الرملي.. أيقونة أخرى للحياة الفطرية ترصد لأول مرة في محمية الوعول".
وأردف: "ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية".
twitter.com @NCW_center
twitter.com @NCW_center
المصدر: RT