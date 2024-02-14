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سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث اقتحام سيارة لمستشفى طوارئ بولاية تكساس (فيديو+صور)

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سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث اقتحام سيارة لمستشفى طوارئ بولاية تكساس (فيديو+صور)
Globallookpress
حادث مروري - صورة تعبيرية
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أصيب 10 أشخاص على الأقل وتوفي شخص واحد في حادث صدم سيارة لمستشفى طوارئ في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام الأمريكية.

وذكرت "فوكس نيوز"، أن الحادثة وقعت في مدينة أوستن حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وأشارت إلى أن هناك أطفالا بين المصابين.

سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث اقتحام سيارة لمستشفى طوارئ بولاية تكساس (فيديو+صور)10 إصابات على الأقل وحالة وفاة في صدم سيارة لمستشفى في تكساس

وفي أحدث بيان للشرطة قالت إن سائق السيارة اقتحم مبنى العيادات في المستشفى عن غير قصد، نافية وجود أي تهديد للناس. وقالت إن "السبب الدقيق للحادث غير معروف".

وذكرت حسابات على موقع "إكس" وصول العديد من موظفي وكالات إنفاذ القانون وموظفي الطوارئ إلى مكان الحادث في أوستن، بعد أن دخلت سيارة إلى داخل غرفة الطوارئ في مركز "سانت ديفيد الطبي" شمال أوستن.

المصدر: RT

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