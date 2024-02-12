نزلاء فندق بريطاني يطلبون الشرطة بسبب عصا هاري بوتر السحرية

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن نزلاء فندق في بريطانيا اتصلوا بالشرطة بعد أن أخافهم أحد محبي هاري بوتر بإمساك عصا سحرية بالقرب من المصاعد.

وقالت القناة إن عددا من ضباط الشرطة المسلحين بالأسلحة النارية وصلوا إلى فندق في مقاطعة بلابي في ليسترشاير بعد بلاغات عن وجود رجل "يحمل سكينا كبيرة".

وقالت الشرطة: "بعد المقابلات، قررنا بسرعة أن الرجل كان من محبي هاري بوتر ويحمل عصا".

وأكدت الشرطة عدم وقوع إصابات.

المصدر: RT