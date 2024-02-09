استخراج سماعة من أذن شاب يغش في اختبار قيادة السيارات

أُدخل شاب تقدم لنيل رخصة القيادة في إيطاليا المستشفى حيث تمت إزالة سماعة من قناة الأذن استخدمها للغش في اختبار قانون السير.

وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتيابا لدى المسؤول عن الفحص النظري الذي اكتشف أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما، كان مزودا بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي المخبأ في سترته.

وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان بإمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة لإعطائه الإجابات الصحيحة.

وكشفت الشرطة الإيطالية بعد تلقيها إخطارا من الفاحص فور وصولها، الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية ثم نقلته إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إن "تدخل الطبيب كان ضروريا لاستخراج السماعة الصغيرة المخفية بشكل خطر في قناة الأذن لتجنب الإضرار بسمعه".

ولدى خروجه من المستشفى قدّمت شكوى قانونية بحق الشاب وصادرت الشرطة معداته.

المصدر: أ ف ب