الولايات المتحدة.. القبض على مخادع كان يستدعي قوات الشرطة الخاصة إلى المساجد والقواعد العسكرية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب عمره 17 عاما كان يستدعي قوات الشرطة الخاصة تحت ذرائع كاذبة إلى المساجد والقواعد العسكرية.



وتشير قناة CNN التلفزيونية إلى أن الشاب آلان فيليون متورط في طلب مساعدة الشرطة مئات المرات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف عليه عن طريق عنوان IP الخاص به.

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وقد تتبع مكتب عمدة مقاطعة سيمينول في ولاية فلوريدا اتصال شاب بالرقم 911 في شهر مايو 2023، أعلن خلاله عن نيته إطلاق النار على "مسجد الحي" في سانفورد. وأن لديه مسدس وعبوات ناسفة، وصاحب الاتصال تسجيل لأصوات إطلاق النار والصراخ في الخلفية. وفعلا توجه حوالي 30 ضابط شرطة إلى مكان الهجوم المزعوم.

ووفقا للمحققين كان الشاب سابقا يستدعي قوات الشرطة إلى المدارس وحتى القواعد العسكرية في مختلف أنحاء البلاد.

وانضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في قضية الشاب المخادع. وقد اكتشف رجال الشرطة لديه حسابات عديدة على مواقع الويب لتنظيم مكالمات كاذبة لخدمات الطوارئ، التي تبين أنها مرتبطة بعنوان IP الخاص بمنزل الجاني. وبعد ذلك، حصل ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي على مذكرة تفتيش منزله ووجدوا فيه أدلة على تورطه في الجرائم.

ويتهم فيليون بارتكاب عدة جنايات، بما فيها الإبلاغ الكاذب عن الإعداد لهجوم إرهابي أو تنفيذه. وفقا لقانون فلوريدا، يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما.

المصدر: gazeta.ru