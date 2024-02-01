مشهد غير مألوف بين قط وبطة في السعودية يثير تفاعلا كبيرا.."صداقة أم عشق ممنوع"؟ (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق إقبال عدد كبير من الأشخاص على إحدى البحيرات بكورنيش الخبر، لمشاهدة القط والبطة اللذين نالا شهرة واسعة مؤخرا.

وأبان مقطع الفيديو تجمع العشرات على ضفاف البحيرة، فيما دخل الأطفال إلى ضفة البحيرة بعد تجاوز السور الحديدي، لمشاهدة القط والبطة اللذين عرفا بلقب "كَبِلز couple الخبر" (حبيبا منطقة الخُبر) عن قرب، ورفع العديد هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

أهل الخبر كلهم طالعين الكورنيش عشان كبلز القط والبطه 😂💔 pic.twitter.com/aLr0TG0IB4 — CUTE CAT (@cute_catse) February 1, 2024

وخلال الأيام الماضية، انتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو بشكل كبير، تظهر فيها البطة بمرافقة القط على البحيرة، وظهرا وهما يلعبان معا ويتجولان معا في كل مكان، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث ركّبت العديد لهما من الفيديوهات مع أغان رومانسية، وسط تعليقات طريفة عن المشهد الغير مألوف.

♨️ كم ستستمر علاقة التوافق ما بين القط والبطة على كورنيش الخبر .؟.

وهل سيأتي احد شياطين البشر ليقضي على هذه العلاقة بالقضاء على أحدهم في القريب العاجل .؟. 🤦🏻



#كبلز_الخبرpic.twitter.com/Yk8xCtWXp8 — سقراطون (@sm551) February 1, 2024

قصه العشق الممنوع بين القط والبطه🤣🤣🤣 طلعت حقيقه في كرونيش الخبر pic.twitter.com/zV27fkRrjs — ملاذ 🕊✨ (@aldwyhy5) January 30, 2024

خلاص ازعجتوهم كل شوي واحد شايل القط والبطه وراهم مسكينه حتى ذولي ماخليتوهم بحالهم 🙃 pic.twitter.com/Y4BUoZ4bNG — وردة 🍒 (@warrd_45) January 30, 2024

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المصدر: RT