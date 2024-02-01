 
مباشر

مشهد غير مألوف بين قط وبطة في السعودية يثير تفاعلا كبيرا.."صداقة أم عشق ممنوع"؟ (فيديوهات)

متفرقات

مشهد غير مألوف بين قط وبطة في السعودية يثير تفاعلا كبيرا..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwb3

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق إقبال عدد كبير من الأشخاص على إحدى البحيرات بكورنيش الخبر، لمشاهدة القط والبطة اللذين نالا شهرة واسعة مؤخرا.

وأبان مقطع الفيديو تجمع العشرات على ضفاف البحيرة، فيما دخل الأطفال إلى ضفة البحيرة بعد تجاوز السور الحديدي، لمشاهدة القط والبطة اللذين عرفا بلقب "كَبِلز couple الخبر" (حبيبا منطقة الخُبر) عن قرب، ورفع العديد هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو. 

وخلال الأيام الماضية، انتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو بشكل كبير، تظهر فيها البطة بمرافقة القط على البحيرة، وظهرا وهما يلعبان معا ويتجولان معا في كل مكان، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث ركّبت العديد لهما من الفيديوهات مع أغان رومانسية، وسط تعليقات طريفة عن المشهد الغير مألوف.

إقرأ المزيد
روسيا.. برغر كينغ يسحب منتجا تكريما لحادثة القط القتيل!
روسيا.. برغر كينغ يسحب منتجا تكريما لحادثة القط القتيل!

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا