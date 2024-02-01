الهند.. امرأة تطلق ثعبانا ساما على زوجها

قالت صحيفة The Times of India إن امرأة هندية بالتعاون مع شريك لها حاولت قتل زوجها، حيث أطلقت ثعبانا ساما عليه.

وقع الحادث في مدينة ناشيك الهندية بعد مشاجرة وقعت بين فيشال باتيل البالغ من العمر 41 عاما وزوجته، وذلك عندما ذهبت لزيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل. وفي إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وقاما معا بالاعتداء على الزوج وضربه بأدوات غير حادة.

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ونتيجة للشجار، كسرت ذراع الزوج، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد حاولا خنقه، لكنه قاوم بشدة. وقرر صديق الزوجة اللجوء إلى أسلوب قتل غير معتاد، فأخرج ثعبانا ساما كان قد أحضره معه. وتُرك الثعبان بمفرده مع الضحية، وهربا من مسرح الجريمة بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى. وكشف الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان ساما. وأجروا على الفور إسعافات عاجلة وأنقذوا حياته. وفتحت الشرطة ملفا جنائيا بتهمة الشروع في القتل وأدرجت زوجة فيشال وشريكها على قائمة المطلوبين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا