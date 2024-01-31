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بعد أن منحت مغامرا بريطانيا تأشيرة دخول.. إيلون ماسك يتفاعل مع منشور لسفارة الجزائر ببريطانيا

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بعد أن منحت مغامرا بريطانيا تأشيرة دخول.. إيلون ماسك يتفاعل مع منشور لسفارة الجزائر ببريطانيا
AP
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تفاعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع الصفحة الرسمية لسفارة الجزائر ببريطانيا على منصة "إكس" حول رغبة المغامر البريطاني الشهير روسل كوك في الحصول على تأشيرة دخول إلى الجزائر.

وبعد أن أبدى المغامر البريطاني الشهير روسل كوك رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر، تفاعل الكثير من متابعيه مع هذه الرغبة، حيث دعموا طلبه للسلطات الجزائرية من أجل السماح له بزيارة الجزائر.

وردت السفارة الجزائرية في بريطانيا على المغامر، الذي يمضي في رحلة طويلة في أدغال إفريقيا، ويطمح لاستكمال مسار طويل مشيا على الأقدام، ضمن مساع لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بأنها لا تمانع منحه تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته.

بعد أن منحت مغامرا بريطانيا تأشيرة دخول.. إيلون ماسك يتفاعل مع منشور لسفارة الجزائر ببريطانيا

وعلق حساب السفارة الجزائرية على صفحة روسل كوك في منصة "إكس" على المنشور الذي شهد تفاعلا واسعا ومشاهدات بالملايين، بأن عليه تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، وستمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة على الفور.

بعد أن منحت مغامرا بريطانيا تأشيرة دخول.. إيلون ماسك يتفاعل مع منشور لسفارة الجزائر ببريطانيا

وأضافت السفارة، أن المغامر البريطاني سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية. وأضافت سفارة الجزائر في لندن معلقة: "مرحبا بكم في الجزائر، ونتمنى لك حظا سعيدا".

ودخل إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة "إكس"، على الخط، وأشار إلى أن هذا "الشكل من التفاعل هو ما يجعل منصة إكس مميزة".

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ويركض المغامر البريطاني عبر عدد من دول إفريقيا ويخوض ماراثونا ضخما للقيام بأعمال خيرية. وقطع أزيد من عشرة آلاف كيلومتر، وعبر حدود نحو عشرين دولة منذ شرع في رحلته التي تهدف لجمع تبرعات لمشاريع خيرية قبل نحو سنة.

ويتواجد المغامر البريطاني في موريتانيا التي وصلها، ويستعد لدخول الجزائر بعد الحصول على تأشيرتها لاستكمال رحلته.

وبدأ كوك التحدي من أقصى نقطة جنوب إفريقيا، في 22 أبريل، ومن المقرر أن ينتهي عند أقصى نقطة شمال تونس.

ويعتبر راسل كوك، المعروف أيضا باسم "أصعب رجل غريب" مغامرا، وتلقى دعما من عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية، ومحاولاته جمع تبرعات.

المصدر: RT

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