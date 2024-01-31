العثور على "كبسولة زمنية" عمرها 99 عاما تحت تمثال ملك هولندا في لاهاي (صورة)

عثر على كبسولة زمنية عمرها 99 عاما مخبأة تحت تمثال للملك فيليم الثاني خلال أعمال ترميم لمبنى البرلمان في هولندا، وتحوي الكبسولة وثائق تاريخية وكتبا عن المعارك الهولندية ضد نابليون.

وفوجئ العمال الذين يتولون إعادة تأهيل مبنى البرلمان في لاهاي باكتشاف صندوق معدني مخبأ بين جدارين يدعمان قاعدة تمثال الملك فيليم الثاني (1792–1849).

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وأذهل هذا الاكتشاف المؤرخين الذين لم تكن لديهم أي فكرة عن وجود هذه الكبسولة الزمنية، حيث قالت المؤرخة الفنية لبلدية المدينة صوفي أولي، إن العثور على هذا الصندوق "كان مفاجأة مدهشة".

وتولى رئيس البلدية يان فان زانن وهو يضع قفازات بيضاء، فتح الكبسولة بطريقة احتفالية كاشفا عن محتوياتها، وهي عبارة عن رسائل ووثائق وكتب.

والكتب عبارة عن سرد من ثلاثة مجلدات باللغة الفرنسية لمعارك فيليم الثاني، ومنها معركة واترلو عام 1815 ضد نابليون من تأليف المؤرخ العسكري الشهير في ذلك الزمن فرنسوا دو با.

وقال فان زانن إن المحتويات "تعطي انطباعا جميلا عن تلك الحقبة"، مشيرا إلى أنه من بينها "قصيدة للملك وأخرى للمدينة والبلد".

وأضاف رئيس البلدية "أنها تعيدنا إلى 99 سنة قبل عام 2024".

AFP

المصدر: أ ف ب