متجهة إلى السعودية.. هبوط طائرة تركية اضطراريا في أنطاليا بسبب صرخات استغاثة من مقصورة الأمتعة

أفاد موقع HavaSosyalMedya بأن طائرة تابعة لشركة الطيران التركية "بيغاسوس" متجهة من إسطنبول إلى السعودية، هبطت اضطراريا في أنطاليا بعد صرخات استغاثة سمعت من مقصورة الأمتعة.

وقال الموقع أنه "أثناء رحلة طائرة إيرباص A321 PC690 من مطار "صبيحة" في إسطنبول إلى الرياض، قيل أن الطاقم سمع صرخات "النجدة" من مقصورة الأمتعة. وقرر الطيارون الهبوط بشكل عاجل بالطائرة في مطار أنطاليا".

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وهبطت الطائرة في مطار أنطاليا في حوالي الساعة 00:10 من يوم الأحد.

ويتابع أكثر من 5 آلاف شخص الرحلة على موقع Flightradar24 الخاص بتتبع حركة الطائرات.

ولم تعلق شركة الطيران بعد على الحادث.

المصدر: نوفوستي