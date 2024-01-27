 
مباشر

متجهة إلى السعودية.. هبوط طائرة تركية اضطراريا في أنطاليا بسبب صرخات استغاثة من مقصورة الأمتعة

متفرقات

متجهة إلى السعودية.. هبوط طائرة تركية اضطراريا في أنطاليا بسبب صرخات استغاثة من مقصورة الأمتعة
Globallookpress Christoph Schmidt
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv6s

أفاد موقع HavaSosyalMedya بأن طائرة تابعة لشركة الطيران التركية "بيغاسوس" متجهة من إسطنبول إلى السعودية، هبطت اضطراريا في أنطاليا بعد صرخات استغاثة سمعت من مقصورة الأمتعة.

وقال الموقع أنه "أثناء رحلة طائرة إيرباص A321 PC690 من مطار "صبيحة" في إسطنبول إلى الرياض، قيل أن الطاقم سمع صرخات "النجدة" من مقصورة الأمتعة. وقرر الطيارون الهبوط بشكل عاجل بالطائرة في مطار أنطاليا".

إقرأ المزيد
طائرة عسكرية تركية تنجو بهبوط اضطراري بعد أن كادت تسقط بسبب عطل فني
طائرة عسكرية تركية تنجو بهبوط اضطراري بعد أن كادت تسقط بسبب عطل فني

وهبطت الطائرة في مطار أنطاليا في حوالي الساعة 00:10 من يوم الأحد.

ويتابع أكثر من 5 آلاف شخص الرحلة على موقع Flightradar24 الخاص بتتبع حركة الطائرات.

ولم تعلق شركة الطيران بعد على الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا