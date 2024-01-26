روسيا.. برغر كينغ يسحب منتجا تكريما لحادثة القط القتيل!

ستتوقف برغر كينغ روسيا عن بيع آيس كريم "تويكس" في مطاعمها بعد حادثة مقتل قط أليف يحمل الاسم نفسه بعد إلقائه من القطار، وفقا لوكالة الأنباء الفيدرالية، نقلا عن مدير تسويق الشركة.

وقال المدير إيفان شيستوف إن قرار سلسلة الوجبات السريعة يهدف إلى لفت الانتباه إلى مشكلة إساءة معاملة الحيوانات من قبل البعض، حيث صدمت قصة القط "تويكس" عددا كبيرا من الروس. وأوضح أنه سيكون من غير الأخلاقي وغير الإنساني بيع آيس كريم "تويكس" في مثل هذه الحالة.

ووقعت حادثة القط في 11 يناير أثناء السفر من يكاترينبرغ إلى بطرسبورغ مع صاحبه. وأثناء توقف مقرر في مدينة كيروف، عثر أحد مضيفي القطار على الحيوان وهو يتجول في العربة بعد أن هرب من صندوقه، وعلى ما يبدو أنه اعتقد أنه ضال، فألقاه من القطار.

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وحظيت قصة "تويكس"، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة من محطة سكة الحديد والتي أظهرت المضيف وهو يحمل القط ويرميه خارج القطار إلى الثلج، بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الروسية وتمت مناقشتها على نطاق واسع عبر الإنترنت.

كما أنها دفعت إلى إجراء بحث جماعي في كيروف بعد أكثر من أسبوع من اختفاء "تويكس". ومع ذلك، تم العثور على القط نافقا في 20 يناير.

وتم إطلاق عريضة عبر الإنترنت للمطالبة بالملاحقة الجنائية للمضيف، ولكن حتى الآن تم إيقاف الموظف عن العمل فقط، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

واعتذرت شركة السكك الحديدية الروسية عن الحادث، وأعلنت عن مراجعة قواعدها المتعلقة بنقل الحيوانات.

المصدر: RT