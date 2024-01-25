طبيب سعودي يصبح ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط بثروة تجاوزت 11 مليار دولار

اقتربت ثروة طبيب سعودي من عتبة 12 مليار دولار مع انتعاش أسهم شركته للرعاية الصحية مما أعاده إلى مصاف أغنى الأفراد في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة" بلومبيرغ" إن أسهم "مجموعة سليمان الحبيب" ارتفعت بنسبة 30 في المئة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام في أكتوبر الماضي.

ووفقا لمؤشر "بلومببرغ" للمليارديرات، أدى هذا الارتفاع إلى تحول الحبيب الذي أسس المجموعة ويمتلك 40 في المئة فيها، لثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط لا ينتمي لعائلة ملكية.

وتمكن الطبيب الملياردير وهو في أوائل السبعينيات من عمره، من تطوير سلسلة الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار من عيادة واحدة افتتحت في عام 1993 وحولها لشركة تدير 22 منشأة طبية و22 صيدلية في جميع أنحاء السعودية والإمارات والبحرين.

وتمتلك الشركة أيضا 10 مستشفيات ومراكز طبية قيد التطوير، بحسب "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن الحبيب يستثمر كذلك في العقارات التجارية من خلال شركة قابضة.

وحصل الحبيب على شهادة في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1977 وأكمل زمالة طب الأطفال في الكلية الملكية البريطانية للأطباء عام 1984.

وشغل الحبيب منصب كبير الأطباء ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين مملوكين للحكومة في الرياض.

والحبيب هو خامس أغنى طبيب على مؤشر "بلومبيرغ" وواحد من الأطباء القلائل الذين تم تصنيفهم بين أغنى الأشخاص في العالم.

المصدر: "بلومبيرغ"