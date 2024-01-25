تونس.. السجن وغرامة مالية لشخص بعد تعذيبه قطا على الملأ

قضت محكمة القصرين التونسية بسجن شخص مدة 15 يوما مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعد أن أقدم على تعذيب قط وتسبب بنفوقه.

وقال الناطق باسم محاكم القصرين رياض النويوي في تصريح لراديو "موزاييك"، إن محكمة الناحية بالقصرين قضت يوم الأربعاء بالسجن بـ 15 يوما سجنا مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية، في حق المتهم بتعذيب قط.

حادثة شنيعة هزت الرأي العام في #تونس تمثلت في تعـ.ـذيب قط والتــنــكيل به ببرودة دم فضلًا عن تحريض كلاب لنهشه وتداول مقطع فيديو يوثق العملية.. تابع التفاصيل👇https://t.co/L8EoGsajWX — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) January 23, 2024

وكانت النياية العامة قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم، الثلاثاء الماضي، من أجل "قتل حيوان أهلي على ملك الغير، وسوء معاملة حيوانات أهلية على رؤوس الملأ"، مع إحالة الملف على محكمة الناحية بالقصرين، وفق القاضي النويوي.

المصدر: راديو موزاييك