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تونس.. السجن وغرامة مالية لشخص بعد تعذيبه قطا على الملأ

متفرقات

تونس.. السجن وغرامة مالية لشخص بعد تعذيبه قطا على الملأ
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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قضت محكمة القصرين التونسية بسجن شخص مدة 15 يوما مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعد أن أقدم على تعذيب قط وتسبب بنفوقه.

وقال الناطق باسم محاكم القصرين رياض النويوي في تصريح لراديو "موزاييك"، إن محكمة الناحية بالقصرين قضت يوم الأربعاء بالسجن بـ 15 يوما سجنا مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية، في حق المتهم بتعذيب قط.

وكانت النياية العامة قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم، الثلاثاء الماضي، من أجل "قتل حيوان أهلي على ملك الغير، وسوء معاملة حيوانات أهلية على رؤوس الملأ"، مع إحالة الملف على محكمة الناحية بالقصرين، وفق القاضي النويوي.

المصدر: راديو موزاييك

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