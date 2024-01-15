ضابطة أمريكية تفوز بلقب "ملكة جمال أمريكا 2024" (صورة+فيديو)
Globallookpress MJT/AdMedia
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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الفائزة بمسابقة "ملكة جمال أمريكا 2024" هي ضابطة القوات الجوية الأمريكية ماديسون مارش البالغة من العمر 22 عاما.
وقالت الشبكة: "فازت ماديسون مارش، ملازم في القوات الجوية الأمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، بمسابقة ملكة جمال أمريكا 2024 في أورلاندو بولاية فلوريدا".
وأكدت أن مارش أصبحت أول ضابطة أمريكية على رأس عملها تفوز بهذا اللقب.
Miss America is Madison Marsh from Colorado! #ThereSheIs— Miss America (@MissAmerica) January 15, 2024
📸: Houston M Photography pic.twitter.com/fhj66Om5mf
وأشارت الشبكة إلى أن فتاة واحدة من كل ولاية أمريكية شاركت في المسابقة.
المصدر: RT