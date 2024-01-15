نانسي عجرم وإليسا تثيران الجدل في امتحان داخل أشهر جامعات مصر.. وتحقيق عاجل في الواقعة

أثار قرار أستاذة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، الاستعانة بمقتطفات من أغنيتين للمطربتين نانسي عجرم وإليسا، ضمن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة علم النفس حالة من الجدل.

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واستعانت أستاذة مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب، بأجزاء من الأغنيتين لطلاب المستوى الأول، بهدف تطبيق نظريات حول كلمات أغانيهما الشهيرتين "حبك سفاح" و"حالة حب".

وتضمن الامتحان عدة أسئلة اختيار من متعدد، وجاء نص السؤال في الامتحان: "قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية "حبك سفاح". علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب"، وتساءلت أستاذ المادة عن مدة تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية "الاحتياجات"، فيما تضمن الامتحان سؤالاً آخر لنفس المادة مفادة "قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وانا جنبك شايفه منك حاجة من ريحة أبويا.. يعبر الأب وفقا لنظرية العالم.. عن نموذج السند والدعم".

واعتبر الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، أستاذ علم النفس بالكلية، أن استعانة أستاذة مادة علم النفس بأغاني نانسي عجرم وإليسا خلال امتحان نصف العام، أمر طبيعي، خاصة وأن علم النفس ذاته يستهدف ربط الدراسة بالواقع وإيجاد نوع من الترابط بين ما يتم دراسته من علوم والحياة المعيشية والواقع الذي نعيشه.

وأضاف خميس، أن مثل هذه الأسئلة، لا تعبر عن شيء غامض أو غير مفهوم مثلًا وإنما لربط الدراسة بالواقع الحياتي للإنسان.

وأشار إلى أنه طلب من أستاذة المادة إعداد رد رسمي لتوضيح رؤيتها فيما يتعلق بهذا الأمر لمناقشتها والتعرف على الدافع وراء وضع الأسئلة بهذا الشكل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية