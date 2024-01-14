مصرع أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بسبب سقوط بالون بولاية أريزونا

أعلنت شرطة مدينة إلوي بولاية أريزونا الأمريكية عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة شخص في حالة خطيرة بسبب سقوط بالون.

وجاء في بيان الشرطة: "سقط هذا الصباح بالون في منطقة صحراوية في إلوي، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه وواحد في حالة خطيرة".

وأشارت الشرطة إلى أن سبب تحطم البالون لا يزال مجهولا.

يشار إلى أن موظفي المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وصلوا إلى مكان الحادث وبدأوا في التحقيق بملابسات الحادثة.

المصدر: نوفوستي