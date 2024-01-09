السعودية.. تداول مقطع فيديو طريف لطفل يدخل في تحد مع الأمير الوليد بن طلال ويخسره (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يدخل في تحد مع طفل أردا أن يطرح عليه "حزّورة" (لغزا بسيطا).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المنوعات مقطع فيديو يظهر طفلا يوجه سؤالا للأمير الوليد بن طلال قائلا: "حاجة تمشي من دون أرجل، وش هي؟"

ليرد الأمير: "سيارة"، في حين قال الطفل "لا"، ليسأله الأمير: "وش هي"؟ فأشار الطفل إلى يده قائلا: "حاجة تحطها هنا".

وأجاب الأمير: "ساعة؟"، ليؤكد الطفل الإجابة بـ"نعم"، حيث ضحك الأمير ومازح الطفل قائلا: "اعطني 100 ريال"، كشرط للإجابة الصحيحة.

طفل يدخل في تحدي مع الأمير الوليد بن طلال 😂❤️ pic.twitter.com/AiS4TyaPMz — WHR (@whrumor) January 9, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الأمير المتواضع الخلوق الوليد بن طلال"، وأضاف آخر: "التواضع ماشاء الله سمة العائله الكريمه الله يرفع قدرهم".

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المصدر: RT