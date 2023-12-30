لندن.. قطارات "يوروستار" تلغي جميع رحلاتها ليوم السبت

أعلنت شركة قطارات "يوروستار" لرحلات السكك الحديد عبر موقعها الإلكتروني عن إلغاء كلّ رحلات قطاراتها من وإلى لندن السبت بسبب فيضان اجتاح أحد الخطوط.

وأوضحت الشركة "بسبب فيضان اجتاح نفقا في طريق الخط الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء كلّ رحلات القطارات من وإلى لندن يوم السبت 30 ديسمبر".

ومن شأن هذا القرار الذي يأتي عشية أعياد رأس السنة، وهي الفترة الأكثر ازدحاما بالرحلات طوال العام، أن يفشل خطط آلاف الركاب.

إقرأ المزيد

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء رحلات نحو 15 من قطاراتها بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنكلترا.

وكانت في الحادي والعشرين من ديسمبر، قد ألغيت أيضا عدة رحلات لقطارات "يوروستار" بسبب إضراب مباغت عرقل الحركة عبر نفق المانش. وألغيت في ذاك اليوم رحلات 30 قطارا، ما حرم آلاف الركاب من السفر.

واضطر البعض منهم إلى السفر بالحافلات أو الطائرات للحاق بذويهم في عيد الميلاد.

واستؤنفت حركة قطارات "يوروستار" في 22 ديسمبر.

المصدر: AFP