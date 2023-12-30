الشرطة الإسبانية توقف زوجين فرنسيين قبل هروبهما إلى المغرب للشروع بقتل ابنهما "المسكون"

أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على زوجين فرنسيين حاولا إخراج ابنهما "المسكون" البالغ من العمر 5 سنوات خارج البلاد لارتكاب جريمة قتل شعائرية في الصحراء الكبرى.

وقالت الشرطة إن الزوجين يعانيان من مرض عقلي وخططا لقتل طفلهما لاعتقادهما أنه "مسكون". وصدرت بحقهما مذكرة اعتقال أوروبية.

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وتمكن عناصر الحرس المدني من إلقاء القبض على الزوجين في ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا عندما كانا على وشك ركوب عبارة في سيارة متجهة إلى طنجة بالمغرب.

وأضاف بيان الشرطة أن الطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلى مركز رعاية القصّر.

المصدر: نوفوستي