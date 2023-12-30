 
مباشر

الشرطة الإسبانية توقف زوجين فرنسيين قبل هروبهما إلى المغرب للشروع بقتل ابنهما "المسكون"

متفرقات

الشرطة الإسبانية توقف زوجين فرنسيين قبل هروبهما إلى المغرب للشروع بقتل ابنهما
Globallookpress Ilies Amar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wp8z

أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على زوجين فرنسيين حاولا إخراج ابنهما "المسكون" البالغ من العمر 5 سنوات خارج البلاد لارتكاب جريمة قتل شعائرية في الصحراء الكبرى.

وقالت الشرطة إن الزوجين يعانيان من مرض عقلي وخططا لقتل طفلهما لاعتقادهما أنه "مسكون". وصدرت بحقهما مذكرة اعتقال أوروبية.

إقرأ المزيد
مراهق أمريكي يطلق النار على إخوته بسبب هدايا عيد الميلاد
مراهق أمريكي يطلق النار على إخوته بسبب هدايا عيد الميلاد

وتمكن عناصر الحرس المدني من إلقاء القبض على الزوجين في ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا عندما كانا على وشك ركوب عبارة في سيارة متجهة إلى طنجة بالمغرب.

وأضاف بيان الشرطة أن الطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلى مركز رعاية القصّر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا