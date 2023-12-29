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تكسير 12 ألف بيضة خلال معركة "الطحين والبيض" في إسبانيا (فيديو)

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تكسير 12 ألف بيضة خلال معركة
Globallookpress Fabian von Poser
معركة "الطحين والبيض" في إسبانيا-صورة أرشيفية
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أعلنت صحيفة La Vanguardia أنه تم التراشق بـ12 ألف بيضة و2500 كغ من الطحين في معركة "الطحين والبيض" التقليدية في مقاطعة القنت الإسبانية.

وتجري المعركة الكوميدية في إسبانيا ضمن تقليد بعود إلى قرنين من الزمان، حيث ينقسم المشاركون في المهرجان إلى مجلس عسكري حاكم ومعارضة.

وأكد عمدة مدينة إيبي، سيرجيو كاراسكو، أن جميع البيض المستخدم كأسلحة كان منتهي الصلاحية.

المصدر: لينتا. رو

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