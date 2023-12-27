الصدفة تنقذ أمريكيا من شاحنته المحطمة بعد 6 أيام

أنقذت الصدفة سائق شاحنة أمريكي تحطمت مركبته وظلت منقلبة لمدة 6 أيام، وقد تمكن من البقاء خلالها على قيد الحياة بفضل مياه الأمطا، إلى أن عثر عليه صيادو سمك.

وانتهت محنة سائق الشاحنة عندما لاحظ رجلان كانا يبحثان عن أماكن لصيد الأسماك أن السيارة تعرضت لأضرار بالغة، وانتفخت الوسادة الهوائية البيضاء، وتمددت بالداخل.

وقالت الشرطة إن ماثيو ريوم من ميشاواكا، إنديانا، 27 عاما، بقي كل هذه المدة بعد أن جرفته مياه الأمطار، بينما كان محصورا بإحكام داخل شاحنته الصغيرة المحطمة تحت جسر على طريق سريع في شمال غرب ولاية إنديانا.

المصدر: أ ف ب