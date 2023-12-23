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بيلد: تأخر عشرات الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب خلل برمجي

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بيلد: تأخر عشرات الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب خلل برمجي
Legion-Media
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كتبت صحيفة بيلد أن عشرات الرحلات الجوية في مطار برلين ـ براندنبورغ الدولي (BER) تأخرت بسبب خلل في البرمجيات.

بحسب الصحيفة، في اليوم السابق لعيد الميلاد الكاثوليكي. بقيت عشرات الطائرات تنتظر الإقلاع، وتم إبلاغ الركاب بوجود خلل برمجي في مطار برلين. كما لم يتم تحميل أمتعة العديد من المسافرين على متن الطائرة بسبب تساقط الثلوج والامطار.

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ففي يوم السبت، شهدت برلين ظروفا جوية صعبة. فقد استمر هطول الامطار منذ الصباح، مع فترات انقطاع تتساقط خلالها الثلوج، وتفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب الرياح العاتية.

المصدر: تاس

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