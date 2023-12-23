«الطيران المدني»: تأخير رحلات من مطار الكويت بسبب الطيور

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عبدالله الراجحي أن عددا من الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي تأخرت، بسبب تواجد بعض الطيور بالقرب من مدرج المطار

وأضاف الراجحي أن هذا الإجراء يهدف لضمان سلامة الركاب والطائرات من خطر تواجد هذه الطيور بالقرب من الطائرات عند الإقلاع أو الهبوط، وان هذا ما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.

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وذكر الراجحي أنه قد تم التعامل مع هذه الطيور وفق الاجراءات، وأعيد تشغيل المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الاجراءات الاحترازية - متمنين لكافة المسافرين السلامة.

وتشكل الطيور القريبة من المدرج خطرا على سلامة الطيران، حيث ان قوة سحب المحركات النفاثة للطائرة قد تتسبب باندفاع الطيور لداخل المحرك والتسبب بأعطال تهدد سلامة الطيران.

المصدر: القبس