 
مباشر

«الطيران المدني»: تأخير رحلات من مطار الكويت بسبب الطيور

متفرقات

«الطيران المدني»: تأخير رحلات من مطار الكويت بسبب الطيور
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnp1

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عبدالله الراجحي أن عددا من الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي تأخرت، بسبب تواجد بعض الطيور بالقرب من مدرج المطار

وأضاف الراجحي أن هذا الإجراء يهدف لضمان سلامة الركاب والطائرات من خطر تواجد هذه الطيور بالقرب من الطائرات عند الإقلاع أو الهبوط، وان هذا ما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.

إقرأ المزيد
اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين
اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين

وذكر الراجحي أنه قد تم التعامل مع هذه الطيور وفق الاجراءات، وأعيد تشغيل المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الاجراءات الاحترازية - متمنين لكافة المسافرين السلامة.

وتشكل الطيور القريبة من المدرج خطرا على سلامة الطيران، حيث ان قوة سحب المحركات النفاثة للطائرة قد تتسبب باندفاع الطيور لداخل المحرك والتسبب بأعطال تهدد سلامة الطيران.

المصدر: القبس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية