معتذرا ومعلقا.. "التيك توكر" موفق العنزي يوضح هدفه من فيديو "هادم للأسرة السعودية" (فيديو)

ظهر "التيك توكر" موفق العنزي، في مقطع فيديو، واعتذر بعد تغريمه بمئتي ‪ ألف ريال (53 ألف دولار) بسبب فيديو "هادم للأسرة السعودية"، بحسبما ذكر موقع "المرصد

وقال العنزي في الفيديو: "أقدم اعتذاري وحذفت كل المقاطع التي على حسابي، مناشدا كل من رأى مقطعه أن يحذفه".

وأوضح أنه لم يقصد الإساءة والمقطع فُهم بشكل خاطئ وانتشر بشكل سريع وسبب جدلا ولم يكن هذا هدفه.

وأشار إلى أنه تأثر بثقافة "الريد بيل" الأمريكية المعنية بحماية الرجل من الاضطهاد.

المصدر: المرصد السعودية