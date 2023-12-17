إعصار مدمر في بوينس آيرس يحطم التمثال الحديدي رمز المدينة

ذكرت صحيفة "ناسيون" أن الإعصار المدمر الذي ضرب بوينس آيرس تسبب بتحطيم التمثال Floralis Generica الذي يرمز للمدينة وهو على شكل زهرة حديدية.

وأفادت الصحيفة بأن التمثال المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطعم بالألمنيوم، يزن حوالي 18 طنا، وقد سقطت إحدى بتلاته جراء الإعصار والظروف الجوية الطارئة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حكومة بوينس آيرس لم يرغب بالكشف عن هويته أن التمثال تعرض لأضرار بالغة، مشيرا إلى أن من غير المعروف بعد موعد ترميم المعلم السياحي الهام بالمدينة.

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وتشير الصحيفة إلى أن تمثال الزهرة Floralis Genérica الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا أقيم في عام 2002 على يد المهندس المعماري الأرجنتيني إدواردو كاتالانو للتعبير عن التقدير لجميع أنواع الزهور.

ومن المثير للاهتمام أن الزهرة الحديدية تفتح بتلاتها الستة عند شروق الشمس وتغلقها تدريجيا عند الغروب بفعل آليات هيدروليكية، ومكونات كهروضوئية،.

وضرب الإعصار العاصمة الأرجنتينية وإقليم بوينس آيرس في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وفي مدينة باهيا بلانكا لقي 13 شخصا مصرعهم عندما انهار عليهم سقف صالة للتزلج على الألواح، أثناء تنظيم مسابقة.

وخلف الإعصار دمارا كبيرا وتسبب بانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه والاتصالات الخلوية في عدد من المدن.

كما سقطت أعداد كبيرة من الأشجار، وتصدعت أسطح العديد من المباني، وتحطمت النوافذ، واضطر الكثير من المواطنين للبقاء في منازلهم.

وتراجعت حدة الإعصار، ولكن الأمطار ما زالت تهطل بغزارة في منطقة العاصمة.

وقد باشرت فرق الطوارئ والإنقاذ عملها.

المصدر: نوفوستي