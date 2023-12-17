إطلالة لافتة لقرينة أمير قطر ونجلها في مباراة خيرية لأجل غزة وفلسطين (صورة)

أطلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بصورة لافتة ونادرة ضمن فعالية خيرية بين قطر وفلسطين لأجل فلسطين مع ابنها حمد وبحضور والده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير تشهد برفقة نجلها الشيخ حمد بن تميم آل ثاني المباراة الخيرية لأجلِ فلسطين في استاد المدينة التعليمية#مرسال_قطر | #لأجل_فلسطين | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/tEZ7T2e0OA — مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023

وتابع أمير قطر الشيخة جواهر وابنها حمد المباراة الخيرية نصرة لأهالي فلسطين وقطاع غزة على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وجمعت الفعالية أكثر من 20 مليون ريال قطري خصصت لدعم سكان غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشارك في المباراة التي رفعت شعار "لأجل فلسطين"، نجوم محليون وعرب وعالميون.

وحضر المباراة بين قطر وفلسطين أكثر من سبعة وعشرين ألف مشجع.

المصدر: RT