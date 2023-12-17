 
مباشر

إطلالة لافتة لقرينة أمير قطر ونجلها في مباراة خيرية لأجل غزة وفلسطين (صورة)

متفرقات

إطلالة لافتة لقرينة أمير قطر ونجلها في مباراة خيرية لأجل غزة وفلسطين (صورة)
RT / instagram.com/jawaherbinthamadalthani
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm20

أطلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بصورة لافتة ونادرة ضمن فعالية خيرية بين قطر وفلسطين لأجل فلسطين مع ابنها حمد وبحضور والده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتابع أمير قطر الشيخة جواهر وابنها حمد المباراة الخيرية نصرة لأهالي فلسطين وقطاع غزة على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وجمعت الفعالية أكثر من 20 مليون ريال قطري خصصت لدعم سكان غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشارك في المباراة التي رفعت شعار "لأجل فلسطين"، نجوم محليون وعرب وعالميون.

وحضر المباراة بين قطر وفلسطين أكثر من سبعة وعشرين ألف مشجع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا