إطلالة لافتة لقرينة أمير قطر ونجلها في مباراة خيرية لأجل غزة وفلسطين (صورة)
أطلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بصورة لافتة ونادرة ضمن فعالية خيرية بين قطر وفلسطين لأجل فلسطين مع ابنها حمد وبحضور والده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير تشهد برفقة نجلها الشيخ حمد بن تميم آل ثاني المباراة الخيرية لأجلِ فلسطين في استاد المدينة التعليمية#مرسال_قطر | #لأجل_فلسطين | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/tEZ7T2e0OA— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023
وتابع أمير قطر الشيخة جواهر وابنها حمد المباراة الخيرية نصرة لأهالي فلسطين وقطاع غزة على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.
تشريف سمو الأمير @TamimBinHamad— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023
لفعاليات مبادرة #لأجل_فلسطين 🇵🇸 في استاد المدينة التعليمية #مرسال_قطر | #قطر | #فلسطينpic.twitter.com/MCSjyg71ry
وجمعت الفعالية أكثر من 20 مليون ريال قطري خصصت لدعم سكان غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.
🇶🇦🇵🇸| بحمد الله تعالى ثم بكريم إحسانكم— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023
اكتملت اجمالي التبرعات في المباراة الخيرية #لأجلِ_فلسطين "20 مليون ريال"
🔹للتبرع والمساهمة:
https://t.co/IhDS6ZPHeI#مرسال_قطر | #قطر | #غزة | #فلسطينpic.twitter.com/TpXrml4mmF
وشارك في المباراة التي رفعت شعار "لأجل فلسطين"، نجوم محليون وعرب وعالميون.
وحضر المباراة بين قطر وفلسطين أكثر من سبعة وعشرين ألف مشجع.
🇶🇦🇵🇸| عدد الحضور الجماهيري— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023
للمباراة الخيرية بين #قطر و #فلسطين
في استاد المدينة التعليمية 🏟️
27,269 متفرج #مرسال_قطر | #غزة_العزة | #لأجل_فلسطينpic.twitter.com/iHuUO4Wt0o
🇶🇦⚽️🇵🇸| لاعبو فريقي #فلسطين و #قطر في صورة تذكارية مع العلم الفلسطيني #مرسال_قطر | #لأجلِ_فلسطين | #كالجسد_الواحدpic.twitter.com/psmNNpgKaO— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 15, 2023
المصدر: RT