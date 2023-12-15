ثور طليق يعرقل سير القطارات بين نيوآرك ونيويورك بولاية نيوجرسي (صور)

أعلنت السلطات أن ثورا طليقا شق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوآرك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت يوم الخميس قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان في محطة نيوآرك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

AP

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيّجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوآرك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية. كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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هذا ولم يتّضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأية تفاصيل أخرى بشأنه.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على ثور طليق في نيوآرك.

يشار إلى أنه في عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز"، التي أضافت أنّه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوآرك قبل أن يتم الإمساك به.

المصدر: أ ب