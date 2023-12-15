خنازير برية تغزو جنوب شرق فرنسا لسبب غريب!

أفادت قناة BFMTV أن اكوام النفايات المتراكمة في المنطقة الصناعية بجنوب شرق فرنسا جراء إضراب عمال القمامة، اجتذبت الخنازير البرية، التي شوهدت وهي تتجول في الشوارع.

وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "النفايات المتراكمة في المنطقة الصناعية وحاويات القمامة الممتلئة أثارت شهية الخنازير البرية".

ونقلت القناة عن أحد السكان أن الأوضاع تبعث عن القلق بشأن السلامة، بالإضافة إلى أن الرياح القوية تساعد على نشر روائح كريهة في الأرجاء.

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وما تزال القمامة في المنطقة دون إزالة منذ 9 ديسمبر، عندما بدأ إضراب موظفي شركة التنظيف احتجاجا على ظروف العمل السيئة.

وقبل ذلك بيوم واحد، عقد اجتماع بين ممثلي نقابة عمال النظافة، وإدارة الشركة، دون أن يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق، وما يزال الإضراب مستمرا.

المصدر: نوفوستي