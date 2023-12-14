 
مباشر

وفاة مغني برازيلي شاب أثناء غنائه على المسرح وعدد من الحضور وثق الواقعة (فيديو)

متفرقات

وفاة مغني برازيلي شاب أثناء غنائه على المسرح وعدد من الحضور وثق الواقعة (فيديو)
RT / Youtube
مغني الإنجيل البرازيلي بيدرو هنريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlmw

توفي مغني الإنجيل البرازيلي بيدرو هنريكي (30 عاما) أثناء غنائه في حفل في فييرا دي سانتانا بالبرازيل وهي مدينة تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا من السلفادور.

ووثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاة الفنان بيدرو هنريكي.

وبحسبما أوردت وكالة التسجيلات الخاصة به "Tadoh Music"، فإن المغني أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته على الفور، تاركا زوجة وابنة عمرها لم يتجاوز الشهرين.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حين سقط فجأة أمام فرقته.

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره، حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة بعد وقوعه على الفور، حيث تم تأكيد وفاته.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)