وفاة مغني برازيلي شاب أثناء غنائه على المسرح وعدد من الحضور وثق الواقعة (فيديو)

توفي مغني الإنجيل البرازيلي بيدرو هنريكي (30 عاما) أثناء غنائه في حفل في فييرا دي سانتانا بالبرازيل وهي مدينة تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا من السلفادور.

ووثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاة الفنان بيدرو هنريكي.

وبحسبما أوردت وكالة التسجيلات الخاصة به "Tadoh Music"، فإن المغني أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته على الفور، تاركا زوجة وابنة عمرها لم يتجاوز الشهرين.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حين سقط فجأة أمام فرقته.

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره، حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة بعد وقوعه على الفور، حيث تم تأكيد وفاته.

وفاة المغني البرازيلي "بيدرو هنريكي" عن عمر يناهز ال 30عام، بأزمة قلبية مفاجئة خلال غنائهpic.twitter.com/5WDgASkasc — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2023

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي