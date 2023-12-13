ماسك يثير موجة سخرية بعد تعليقه على مشهد "مستفز" من فيلم جوليا روبرتز على "نتفلكس"

أثار إيلون ماسك موجة سخرية بعد اعتراضه على مشهد من فيلم "نتفلكس" الجديد "اترك العالم خلفك" يتضمن سيارات تسلا.

وتم إصدار الفيلم الطويل المثير، من بطولة جوليا روبرتس وإيثان هوك، على منصة "نتفلكس" يوم الجمعة 8 ديسمبر، وسرعان ما دخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على "نتفلكس".

Teslas can charge from solar panels even if the world goes fully Mad Max and there is no more gasoline! — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2023

ورغم ما حققه الفيلم من مشاهدات، إلا أنه أثار حفيظة الملياردير الأمريكي الذي توجه إلى موقع "إكس" الذي يملكه، للتعبير عن اعتراضه على مشهد وصفه بـ"عدم دقة الحبكة".

ويظهر المشهد الذي نشرته منصة "نتفلكس" مطاردة زوجين، والذين لعب دورهما جوليا روبرتس وإيثان هوك، بواسطة سيارات تسلا الكهربائية ذاتية القيادة، وينتهي بها الأمر بالاصطدام بعضها ببعض، ما يتسبب في تراكم هائل على الطريق.

If Elon actually watched it he'd know that his comment has nothing to do with it. I'm pretty sure he is the "wealthy client" being referenced in the movie, too.



It's a great movie, BTW. A bit sobering, because of how real it feels, but it's great. https://t.co/ySalYYdD24 — Correactor (@Correactor) December 11, 2023

وردا على المشهد، كتب ماسك في منشور على "إكس": "تستطيع تسلا الشحن من الألواح الشمسية حتى لو تحول العالم إلى "ماد ماكس" بالكامل (Mad Max /فيلم يتحدث عن فترة ما بعد الكارثة البشرية)، ولم يعد هناك المزيد من البنزين".

وكان مؤسس شركة تسلا يحاول تسليط الضوء على أن السيارات يمكن أن تنجو من موقف مروع خال من الكهرباء.

ولكن من الواضح أن ماسك لم يشاهد الفيلم وفقا لمستخدمي "نتفلكس"، والذي سخروا منه قائلين في تعليقاتهم على التدوينة عبر منصة "إكس" إنه فشل في فهم هذا الجزء من الفيلم والذي كان يهدف إلى توضيح كيفية الاستفادة من التكنولوجيا ضد الإنسانية.

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وكشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن سيارات تسلا المعروضة في الفيلم كانت تعمل بشكل مثالي، وقد تم اختراقها لمطاردة الناس.

وقال أحد المستخدمين ردا على تعليق ماسك: "لقد كانت سيارات تسلا ذاتية القيادة، تقود نفسها إلى هذا الطريق عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ليصطدم بعضها ببعض وتسد الطريق للخروج. سبب آخر يجعل هذا النوع من التكنولوجيا غبيا".

وأضاف آخر: "إذا شاهده إيلون بالفعل فسيعلم أن تعليقه لا علاقة له بالموضوع".

وأشار كثيرون إلى أن تعليق ماسك يؤكد أنه لم يشاهد الفيلم. في حين قال أحد المستخدمين: "أفضل شيء في فيلم اترك العالم خلفك هو أنه أثار إعجاب إيلون".

وشارك كاتب ومخرج الفيلم سام إسماعيل منشور ماسك على حسابه في منصة "إكس"، وكتب: "فيلمي اترك العالم خلفك يُبث الآن على نتفلكس".

جدير بالذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية "اترك العالم خلفك" الصادرة عام 2020 للكاتب رومان علم ونشرتها شركة "إيكو".

والفيلم من إخراج سام إسماعيل وإنتاج شركة الإنتاج Higher Ground الخاصة بباراك وميشيل أوباما.

وأحرز الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتان و20 دقيقة حاليا نتيجة 74% من قبل نقاد موقع Rotten Tomatoes، مع تصنيف جمهور يبلغ 83%.

وبعد إطلاقه على منصة "نتفلكس" يوم الجمعة، لجأ المشاهدون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بالأداء والتصوير السينمائي للفيلم.

المصدر: ديلي ميل