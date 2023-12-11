اختفاء قبعة تمثال الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن في كنتاكي (صور)

فُقدت قبعة الرئيس الأمريكي الأسبق أبرهام لينكولن، وهي جزء من تمثال برونزي يقف بجانب نهر أوهايو في لويزفيل بكنتاكي.

ونشر النحات إد هاميلتون على فيسبوك صورا لعمله الفني في متنزه ووترفرنت، وقال إن شخصا سرق القبعة من التمثال.

وكتب في منشوره ساخرا: "كان يتعين عليهم أن يكونوا أقوياء، وأن يصمموا على خلع التمثال البرونزي من قاعدته، لكن للأسف".

وقال هاميلتون لصحيفة "كورير جورنال" إن مسؤولي المتنزه يراجعون تسجيلات مصورة للتوصل الى ما إذا ما كان بإمكانهم رصد أي نشاط مشبوه، معبرا عن أمله في استعادة القبعة قريبا.

من جهتها، أوضحت شرطة مترو أنفاق لويزفيل لوسائل إعلام أنه تم تقديم تقرير عبر الإنترنت إلى الإدارة، وإنهم يطلبون من أي شخص لديه معلومات أن يتصل بخط مخصص لذلك لا يُظهر المتصل.

جدير بالذكر أن تمثال لينكولن البالغ طوله 3.6 أمتار يظهر جالسا على صخرة مطلة على نهر أوهايو منذ عام 2009.

ووضعت القبعة على صخرة مجاورة للرئيس الأسبق الذي ولد في ريف كنتاكي.

⚠️ 🚨⚠️🚨⚠️🚨#Louisville sculptor Ed Hamilton says someone stole the top hat from his Abraham Lincoln statue at @wfpark.



"They had to be strong and determined to pry bronze from a base, good grief!" pic.twitter.com/8qrKFrA4Ua — Philmonger (@phillipmbailey) December 9, 2023

المصدر: "أ ب"